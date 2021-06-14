В Армении экс-мер попытался подкупить избирателей

Суд арестовал бывшего мэра армянского города Армавир, кандидата в депутаты парламента от предвыборного блока экс-президента страны Сержа Саргсяна Рубена Хлгатяна, он подозревается в попытке подкупить избирателей.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщил в воскресенье представитель генпрокуратуры Гор Абрамян.

Ранее в ведомстве заявили, что Хлгатян был задержан 10 июня в момент передачи одному из жителей села Джанфида 9 миллионов драмов (17,3 тысячи долларов), которые предназначались для раздачи сельчанам в качестве взятки. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье "попытка дачи взятки избирателям, получение взятки, нарушение запрета на благотворительность во время выборов или воспрепятствование свободному волеизъявлению избирателя".

"Суд удовлетворил ходатайство следствия об аресте Хлгатяна и жителя села Джанфида Г.П. Они арестованы", - написал Абрамян в Facebook.