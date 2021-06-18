США хотят договориться с Ираном по ядерной сделке

Администрация президента США Джо Байдена намерена договориться с Тегераном о возвращении к Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной программе за шесть недель, оставшихся до инаугурации нового иранского президента.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом в пятницу сообщил информационный портал Axios.

Он отметил, что затягивание переговоров до начала августа, когда в Иране должен состояться переходный период, привело бы к "обеспокоенности". "Если у нас не будет сделки до формирования нового правительства, я думаю, это вызовет серьезные вопросы о том, насколько достижимой она будет", - считает источник портала. При этом он указал, что обеспокоенность связана не столько с возможностью потенциального прихода к власти более консервативного правительства, сколько с тем, что чем дольше будут продолжаться переговоры без прорыва, тем меньше шансов на успех. Представитель администрации рассказал порталу, что у Вашингтона "нет бесконечного количества времени" для ведения консультаций по СВПД, при этом он не стал указывать точных сроков, отведенных властями США на переговоры по сделке.

Собеседник портала отметил, что Иран "серьезно участвует" в переговорах по СВПД, и сделка может быть достигнута в течение нескольких недель. Он добавил, что США не намерены продолжать переговоры многие месяцы, предположив, что Тегеран согласен с данной позицией. Представитель администрации пояснил, что, как передали Вашингтону власти Ирана, "выборы не являются фактором, принятие решений будет продолжаться до и после выборов, и поэтому [переговоры] не будут прерваны в результате этих выборов". Он отказался уточнить, о каких именно препятствиях в переговорах по СВПД может идти речь, однако указал на прогресс в дискуссиях.

В Госдепартаменте пока не ответили на запрос корресондента ТАСС о подтверждении этой информации.