Талибы захватили Джелалабад

Боевики движения "Талибан" взяли под свой контроль Джелалабад - пятый по величине город Афганистана, сообщает Associated Press.

Как передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс, Абрарулла Мурад, депутат провинции Нангархар, центром которой является Джелалабад, рассказал агентству, что город был сдан талибам по решению старейшин.

Талибы подтвердили сообщения СМИ о захвате ими города Джелалабад.

"Во время операции "Джихад аль-Фатх" был полностью захвачен город Джелалабад, центр Нангархара. Резиденция губернатора, управление разведки, расположение полиции и другие объекты были захвачены моджахедами", - заявил официальный представитель талибов Кари Ахмади.

По его словам, к утру воскресенья под контроль талибов перешла также столица провинции Дайкунди - Нили. Афганские власти пока не комментируют данную информацию.

Кабул и Джелалабад оставались последними крупными городами на востоке Афганистана, которые находились под контролем правительства страны.

На фоне вывода войск США и их союзников "Талибан" за последние дни добился колоссальных успехов, установив контроль уже более чем над 20 из 34 афганских провинций. Только за субботу под их контроль перешли девять провинциальных центров. Талибы удерживают все крупные города страны, кроме Кабула. Передовой отряд талибов в субботу был замечен в 11 километрах от афганской столицы.

Изначально США и их союзники планировали до конца августа завершить вывод своих сил из Афганистана. Однако очень быстрое продвижение талибов изменило ситуацию. Некоторые западные страны на время вновь перебрасывают войска в Кабул, чтобы эвакуировать оттуда дипломатов, иностранцев и тех афганцев, которым предоставили убежище за рубежом.