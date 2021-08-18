https://news.day.az/world/1370907.html Глава генштаба Великобритании рассказал о сотрудничестве с талибами
Глава генштаба Великобритании рассказал о сотрудничестве с талибами
Начальник штаба обороны Великобритании генерал Николас Картер заявил о сотрудничестве с талибами. Об этом сообщает Sky News, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
По его словам, "Талибан" помогает в работе по эвакуации людей из Афганистана.
Глава генштаба добавил, что поведение талибов на улицах Кабула не выглядит "средневековым": боевики "сохраняют спокойствие на улицах и избегают общественных беспорядков".
Картер предположил, что талибы не хотят снова стать международными изгоями, поэтому изменились, их поведение стало более умеренным, чем в 90-х годах прошлого века, когда они были у власти.
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