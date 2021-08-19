Кыргызстан стал первой страной после Казахстана, где зарегистрировали вакцину QazVac

Кыргызстан стал первым иностранным государством, которое зарегистрировало казахстанскую вакцину от коронавируса QazVac.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила межведомственная комиссия по предотвращению распространения коронавируса при правительстве Казахстана.

"Республика Кыргызстан стала первым иностранным государством, зарегистрировавшим казахстанскую вакцину против коронавирусной инфекции QazVac. Регистрационное удостоверение о государственной регистрации инактивированной вакцины QazVac (QazCovid-in) против COVID-19 выдано департаментом лекарственных средств и медицинских изделий при Министерстве здравоохранения и социального развития Кыргызстана 18 августа 2021 года", - говорится в сообщении.

Над созданием инактивированной вакцины QazVac трудились ученые и специалисты НИИ проблем биологической безопасности Казахстана. Первые партии вакцины выпущены на базе этого НИИ и поступили в регионы страны. Вакцинация местным препаратом от коронавируса началась в Казахстане с 26 апреля. Вакцинация QazVac рекомендована лицам в возрасте от 18 лет и старше и проводится внутримышечно в два этапа, рекомендуемый промежуток между которыми составляет 21 день. Разработчики казахстанской вакцины приступили к процессу получения одобрения со стороны Всемирной организации здравоохранения.

28 июля власти Казахстана в качестве гуманитарной помощи направили в Кыргызстан 25 000 доз своей вакцины от коронавируса QazVac в рамках сотрудничества в борьбе с пандемией COVID-19.