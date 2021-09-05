В США семья утонула в собственной квартире после урагана «Ида»

В штате Нью-Джерси семья из трех человек погибла после урагана. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, сообщает CNN.

Роза Эспиналь, 72 года, ее муж Хосе Торрес, 71 год, вместе со своим 38-летним сыном Хосе Торресом утонули, когда их квартиру в жилом комплексе в Элизабет, штат Нью-Джерси, залило водой более чем на 12 футов. Их соседка, 33-летняя Шакия Гарретт, также утонула, отмечает телеканал.

По словам официальных лиц, по меньшей мере 25 человек погибли в Нью-Джерси и 18 утонули в штате Нью-Йорк в результате урагана.

Ранее сообщалось, что полицейский департамент Нью-Йорка проводит поиски жертв урагана "Ида" и выясняет, почему погибли 22 человека.

Также живущие в Нью-Йорке россияне рассказали о том, как смогли спастись от последствий урагана "Ида".

Ураган "Ида" обрушился на штат Луизиана 29 августа и после перекинулся на Нью-Йорк. По оценкам синоптиков, в городе выпало рекордное количество осадков за всю историю наблюдений. Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио объявил в городе чрезвычайное положение.

Фото: Eric Gay/AP