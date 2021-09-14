Владимир Путин рассказал о причинах ухода на самоизоляцию

Президент России Владимир Путин начал совещание с правительством и "Единой Россией" с объяснения, почему ему пришлось уйти на самоизоляцию и отменить поездку в Душанбе на саммит ОДКБ.

Как передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ, по словам президента, кто-то из его ближайшего окружения опоздал с ревакцинацией и через три дня после неё заболел ковидом. И как раз в это время заболевший целый день очно работал с Путиным.

Но встреча посвящена не только самоизоляции. Дальше обсуждали исполнение поручений, данных президентом на съезде партии.