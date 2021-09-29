США задумали противостоять китайскому мегапроекту

Представители США планируют поездку по Южной Америке для разработки новых структурных проектов, которые будут противостоять экономической программе Китая "Один пояс - один путь", пишет Reuters. Мегапроект Пекина, запущенный в 2013 году, предполагает проекты по развитию инфраструктуры по всему миру, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Делегация дипломатического корпуса во главе с заместителем советника президента Джо Байдена по национальной безопасности Далипом Сингхом планирует встретиться с президентами Колумбии, Эквадора и Панамы. США задумали инвестировать в Южную Америку в рамках глобальной инициативы "Восстановим мир в его лучшем виде" (B3W), которая была разработана странами "Большой семерки". Ее стоимость оценивается в 40 триллионов долларов. Программа охватывает множество стран, от Латинской Америки до Африки и Индо-Тихоокеанского региона.

В рамках проекта представители США также планируют общение с частным сектором и представителями общества на темы в области климата, здоровья, цифровых технологий и гендерного равенства. По словам представителя администрации Байдена, официальное мероприятие по запуску программы запланировано на начало 2022 года.

В рамках инициативы "Один пояс - один путь" более 100 стран подписали соглашения с Китаем о сотрудничестве в рамках развития железных дорог, портов и автомагистралей. При этом в США уверены, что очень немногие из проектов имеют экономический смысл. "Они часто предполагают низкие трудовые и экологические стандарты", - заявил представитель администрации Байдена.

С китайским проектом собирается конкурировать и Европейский союз - он запустит проект "Глобальные Ворота". Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что благодаря проекту у ЕС есть шанс построить партнерские отношения со странами по всему миру. Она упрекнула Китай в том, что "Один пояс, один путь" создан для расширения стратегического влияния КНР через создание долговой зависимости.