Умер автор одной из самых известных фраз в рекламе

В США в возрасте 82 лет скончался маркетолог и рекламщик Дэвид Кеннеди, сооснователь рекламного агентства Wieden+Kennedy. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает Forbes.

Как говорится в некрологе, Кеннеди и его напарник Дэн Уиден начинали свой бизнес в подвале здания профсоюза, а сейчас он вырос в огромную компанию с офисами в восьми городах от Сан-Паулу до Амстердама.

Кеннеди был, в частности, известен тем, что работая на фирму-производителя одежды Nike он придумал фразу "Just do it" (дословно - "просто сделай это!" - прим.ред.), закрепившуюся в общественном сознании за этим брендом.

"Он был одним из самых непритязательных людей в мире рекламы. С безумным талантом и без капли эгоизма", - заявил Том Блессингтон, один из руководителей компании сейчас.

В память о сооснователе, компания, которую он создал, временно поменяла в социальных медиа свое название на Kennedy+Wieden.