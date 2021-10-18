В Нигерии бандиты убили на рынке 30 человек

По меньшей мере 30 человек убиты на севере Нигерии во время нападения банды на городской рынок. Об этом сообщило в понедельник агентство Reuters со ссылкой на заявление губернатора штата Сокото Амину Вазири, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По его словам, группа хорошо вооруженных бандитов напала 17 октября на рынок в городе Горонио. Бандиты находились на территории рынка до утра 18 октября.

Daily Nigerian сообщает, что число убитых на рынке в Горонио составляет 60 человек. При этом она ссылается на СМИ штата Сокото.