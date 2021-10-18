https://news.day.az/world/1393214.html В Нигерии бандиты убили на рынке 30 человек
В Нигерии бандиты убили на рынке 30 человек
По меньшей мере 30 человек убиты на севере Нигерии во время нападения банды на городской рынок. Об этом сообщило в понедельник агентство Reuters со ссылкой на заявление губернатора штата Сокото Амину Вазири, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
По его словам, группа хорошо вооруженных бандитов напала 17 октября на рынок в городе Горонио. Бандиты находились на территории рынка до утра 18 октября.
Daily Nigerian сообщает, что число убитых на рынке в Горонио составляет 60 человек. При этом она ссылается на СМИ штата Сокото.
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