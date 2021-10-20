Европейская промышленность столкнулась с угрозой

На фоне энергетического кризиса в Европе представители промышленности перекладывают рост расходов на потребителей, но у такой стратегии есть определенные риски. Продажи компаний сталкиваются с угрозой серьезного спада: неясно, как долго покупатели будут готовы мириться с ростом цен, пишет Bloomberg, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Самый большой риск, который нам предстоит, - обрушение спроса, учитывая, что волна инфляции доходит до конечного потребителя", - объясняют аналитики Societe Generale SA. Цены на электричество и газ в октябре демонстрируют серьезную волатильность, и с приближением зимы ситуация может усугубиться. В результате возникают препятствия для экономического восстановления, вызванные возросшими расходами бизнеса и счетами за электричество, что создает риск рекордной за много лет инфляции.

Последствия энергетического кризиса будут ясны только в конце третьего квартала, но некоторые компании уже оказались в стесненных обстоятельствах. Так, к примеру, норвежская компания Yara International, работающая в сфере химической промышленности, сократила производство аммиака в Европе примерно на 40 процентов из-за роста цен на газ, и некоторые клиенты уже сокращают количество заказов. BASF, крупнейший представитель химпрома в Европе, также сократил производство в конце сентября. Французская Saint-Gobain, производящая строительные материалы, ожидает, что энергетический кризис приведет к увеличению расходов на 1,1 миллиарда евро во втором полугодии. Шведский производитель бумаги Klippans Bruk сократит персонал почти на треть и снизит объемы производства.

Цены на газ в Европе резко росли с начала осени, в начале октября они приблизились к отметке в 2000 долларов за тысячу кубометров. Однако затем стоимость стала снижаться, 18 октября фьючерсы на газ по индексу хаба TTF упали ниже 1000 долларов за тысячу кубометров.