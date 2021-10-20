Хайнаньский город Санья признан в Китае одним из лучших для здоровья жителей

Курорт Санья в китайской провинции Хайнань получил звание ежегодного символа здорового Китая за период 2019-2020 гг. Об этом сообщила газета "Хайнань жибао", передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Информационный центр агентства Синьхуа и Шанхайский институт социального развития Китая создали специальный индекс, отображающий насколько тот или иной город подходит для здоровья его жителей. Данный индекс учитывает ресурсы системы здравоохранения, предоставляемые ей услуги, степень защищенности здоровья горожан, окружающую среду и общий уровень здоровья населения. Наилучший результат продемонстрировали 17 городов Китая, среди них - хайнаньский курорт Санья.

Список почетных лауреатов был объявлен в ходе первой конференции по продвижению концепции здорового Китая. Мероприятие прошло в городе Хух-Хото, административном центре автономного района КНР Внутренняя Монголия.

Помимо достижений Санья в области здравоохранения, на общий уровень здоровья горожан влияет чистая окружающая среда. Управление экологии китайской провинции Хайнань на протяжении всего 2020 года ежедневно фиксировало в курортном городе Санья качество воздуха, соответствующее первому уровню госстандарта КНР. Кроме того, поддержанию здоровья местных жителей способствует большой потенциал города для занятия водными и пляжными видами спорта.

Власти Хайнаня уделяют особое внимание системе здравоохранения, в период 14-й пятилетки (2021-2025 гг.) они планируют вложить 1 млрд юаней (около 154,46 млн долларов) в строительство 50 новых клинических медицинских центров.