Клинтон рассказал о своем самочувствии после выписки из больницы

Бывший президент США Билл Клинтон сказал, что чувствует себя отлично после выписки из клиники в Калифорнии. Об этом он сообщил в видеообращении на своей странице в Twitter, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Я очень рад возвращению домой. Чувствую себя отлично, наслаждаюсь прекрасной осенней погодой", - сказал бывший президент США. Он также поблагодарил персонал медицинского центра UC Irvine, где проходил лечение, и призвал население заботиться о своем здоровье.

Билла Клинтона доставили в одно из медучреждений Калифорнии из-за заражения "инфекцией, не связанной с COVID-19". Сообщалось, что причиной госпитализации бывшего главы Соединенных Штатов стало заражение крови. Как заявлял официальный представитель Клинтона Ангел Урен, он "выздоравливает" и находится "в хорошем настроении".

Президент США Джо Байден, говоря о здоровье 42-го американского лидера Билла Клинтона, госпитализированного с заражением крови, постучал по дереву.