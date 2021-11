В США застрелили известного рэпера

Американского рэпера Янг Дольфа (настоящее имя - Адольф Роберт Торнтон-младший) застрелили в городе Мемфис в штате Теннесси.

Об этом сообщает телеканал Fox News со ссылкой на источники в правоохранительных органах, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По информации полиции, музыкант совершал покупки в одном из местных магазинов, когда к нему подъехал незнакомый автомобиль, из которого открыли стрельбу.

Как сообщает портал TMZ, на рэпера уже было совершено покушение в 2017 году. Тогда в него выстрелили возле магазина в Лос-Анджелесе. Он был доставлен в больницу в критическом состоянии с треми огнестрельными ранениями, но был выписан спустя две недели.

Янг Дольф является исполнителем таких популярных композиций, как "Major" и "On the river". В 2016 году он выпустил первый студийный альбом King of Memphis, который занял 49-е место в чарте Billboard 200.

Ранее в США застрелили кузена Бейонсе, рэпера и музыканта Мартелла Деруэна. 34-летний двоюродный брат знаменитой певицы сделал успешную рэп-карьеру под своим сценическим псевдонимом Kardone, никогда не пользуясь именем кузины в своих интересах. Его друзья обратились в полицию после того, как мужчина несколько дней не выходил на связь. Полицейские обнаружили тело погибшего Деруэна с огнестрельными ранениями в его квартире.