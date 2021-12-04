Турция назвала условия вывода своих войск из Ливии

Турция положительно отреагировала на требование межливийского военного комитета вывести из Ливии ее войска, но выдвинула условие одновременного вывода из страны всех иностранных наемников.

Как передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил член ливийского военного комитета (5+5) генерал-лейтенант Фарадж ас-Сусаа.

"С турецкой стороной велись переговоры относительно выполнения решений Берлинской конференции, решения о прекращении огня и последующего вывода иностранных войск и наемников из Ливии", - сказал ас-Сусаа.

Он добавил, что в ходе переговоров объединенный военный комитет указал турецкой стороне на необходимость вывода наемников, поддерживающих обе стороны конфликта, в соответствии с планом, установленным комитетом для достижения национального суверенитета.

"Турция приветствовала эту просьбу, исходя из принципа национального суверенитета, который невозможно осуществить без согласованного и одновременного вывода иностранных военных", - отметил он.

Ас-Сусаа пояснил, что "военный комитет отправится в Москву с той же инициативой в соответствии с резолюциями Совета безопасности ООН, поддерживающими решения совместного военного комитета, при условии, что одновременный вывод иностранных военных из Ливии будет идти под наблюдением международных и местных наблюдателей".