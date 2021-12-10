https://news.day.az/world/1414301.html Назначен новый директор ЮНИСЕФ
Назначен новый директор ЮНИСЕФ
Американка Кэтрин Рассел стала новым исполнительным директором Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ). Об этом сообщил в пятницу на брифинге представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"По итогам консультаций с исполнительным советом ЮНИСЕФ генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш объявил о назначении Кэтрин Рассел из США новым директором фонда", - сказал Дюжаррик.
Ранее этот пост занимала Генриетта Фор, руководившая ЮНИСЕФ с января 2018 года.
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