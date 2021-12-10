Назначен новый директор ЮНИСЕФ

Американка Кэтрин Рассел стала новым исполнительным директором Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ). Об этом сообщил в пятницу на брифинге представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"По итогам консультаций с исполнительным советом ЮНИСЕФ генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш объявил о назначении Кэтрин Рассел из США новым директором фонда", - сказал Дюжаррик.

Ранее этот пост занимала Генриетта Фор, руководившая ЮНИСЕФ с января 2018 года.