Генсек ООН призвал разморозить афганские активы

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в четверг призвал разморозить финансовые активы Афганистана и увеличить финансирование гуманитарных операций, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Холод и замороженные активы - смертельное сочетание для жителей Афганистана. В этой чрезвычайной ситуации необходимо приостановить действие правил и условий, которые не дают использовать деньги для спасения жизней и поддержки экономики. Следует разрешить международное финансирование для выплаты зарплат работникам государственного сектора и для помощи афганским институтам в оказании услуг в здравоохранении, образовании и в иных жизненно важных сферах", - сказал он в четверг журналистам.

Гутерриш особенно подчеркнул необходимость обеспечения работы Центрального банка страны, для чего необходимы деньги. "Работа Центрального банка Афганистана должна продолжаться. Нужно найти путь для условной разблокировки афганских валютных резервов, - добавил он. - Мы должны также обеспечить ликвидностью экономику страны и не допустить ее разрушения, что иначе приведет к нищете и голоду".

Генеральный секретарь ООН при этом отметил, что пока, особенно с наступлением зимы, ситуация в Афганистане остается "ужасной". "Детей продают, чтобы прокормить их братьев и сестер. Замерзающие больницы переполнены недоедающими детьми. Люди жгут имущество, чтобы согреться. И все это происходит посреди глобальной пандемии", - добавил он.

Движение "Талибан" развернуло масштабную операцию по установлению контроля над Афганистаном после объявления США весной 2021 года о решении вывести из страны свои вооруженные силы. 15 августа талибы без боя вошли в Кабул, а президент Ашраф Гани покинул республику. 6 сентября радикалы заявили об установлении контроля над всей афганской территорией, а 7 сентября огласили состав временного правительства, легитимность которого пока не признала ни одна страна.

Поскольку талибы находятся под санкциями ООН, финансовые активы Афганистана за рубежом были заморожены.