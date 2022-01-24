https://news.day.az/world/1429579.html В Греции бушуют метели и снегопады - ФОТО
В Греции бушуют метели и снегопады - ФОТО
В Греции в центральных регионах страны ураган Элпис вызвал мощные снегопады и метели. Об этом сообщает Greek Reporter, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.
Остров Эвия и полуостров Пелион засыпаны снегом. Почти все поселки муниципалитетов Кюми и Аливери утопают в снегу.
Такая же ветреная погода стоит в муниципалитете Каристос и севернее, в Эдипсосе.
Полицейское управление Эвии объявило о запрете движения грузовиков более 3,5 тонн по дорогам острова.
Из-за экстремальных погодных условий многие дороги заблокированы, а некоторые поселки вообще отрезаны от цивилизации.
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