В Греции бушуют метели и снегопады

В Греции в центральных регионах страны ураган Элпис вызвал мощные снегопады и метели. Об этом сообщает Greek Reporter, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

Остров Эвия и полуостров Пелион засыпаны снегом. Почти все поселки муниципалитетов Кюми и Аливери утопают в снегу.

Такая же ветреная погода стоит в муниципалитете Каристос и севернее, в Эдипсосе.

Полицейское управление Эвии объявило о запрете движения грузовиков более 3,5 тонн по дорогам острова.

Из-за экстремальных погодных условий многие дороги заблокированы, а некоторые поселки вообще отрезаны от цивилизации.