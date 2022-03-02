Цена акции Saudi Aramco достигла исторического максимума

Акции Национальной нефтяной компании Саудовской Аравии Saudi Aramco установили новый исторический максимум, превысив отметку в 43 саудовских риала ($11,46) за бумагу. Об этом в среду сообщил новостной портал Shafaq news со ссылкой на данные торгов, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По его информации, акции Aramco выросли почти на 4%, было продано порядка 24,3 млн акций на сумму 1 млрд саудовских риалов ($266 млн). Рыночная капитализация нефтяного гиганта достигла 8,6 трлн саудовских риалов ($2,9 трлн).

Это новый исторический максимум с момента листинга в 2019 году на местной бирже Tadawul, когда акции компании были размещены по верхней границе диапазона в 32 риала ($8,53) за штуку.

Рост акций Aramco совпал с рекордным за последние 8 лет увеличением стоимости фьючерса на нефть марки Brent ($113,02 за баррель).