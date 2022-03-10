Массовое ДТП в России

В городе Новороссийск Краснодарского края столкнулись КамАЗ и легковое авто. В результате пострадали 4 человека и один погиб.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, авария произошла на трассе у Ставропольской горы. На дороге грузовой автомобиль зацепил 11 машин, некоторые были скинуты с дорожного полотна.

В Сети опубликовано видео последствий аварии. Дорога к Новороссийску стоит в пробках.

По предварительным данным, водителю стало плохо за рулем и он умер еще до аварии. Пострадавшие госпитализированы, другие подробности произошедшего выясняются.