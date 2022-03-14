https://news.day.az/world/1444408.html Израиль присоединился к санкциям против России
Израиль присоединился к санкциям против России
Израиль объявил, что будет соблюдать международные санкции против России.
Как передает Day.Az, об этом заявил министр иностранных дел Израиля Яир Лапид после встречи с главой МИД Словакии.
"Министерство иностранных дел работает над этим вопросом вместе с партнерами, включая Банк Израиля, Министерство финансов, Министерство экономики, Управление аэропортов, Министерство энергетики", - отметил министр.
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