Израиль присоединился к санкциям против России

Израиль объявил, что будет соблюдать международные санкции против России.

Как передает Day.Az, об этом заявил министр иностранных дел Израиля Яир Лапид после встречи с главой МИД Словакии.

"Министерство иностранных дел работает над этим вопросом вместе с партнерами, включая Банк Израиля, Министерство финансов, Министерство экономики, Управление аэропортов, Министерство энергетики", - отметил министр.