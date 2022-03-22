Unity показала фотореалистичную технодемоверсию Enemies
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Технодемо Enemies показали на конференции разработчиков GDC. Unity занималась роликом больше года, его постановщиком стал Веселин Ефремов, работавший над предыдущими анимационными короткометражками компании: The Heretic, Adam, Book of the Dead, передает Day.Az со ссылкой на DTF.

Основными изменениями в движке, по словам авторов демоверсии, стали улучшенные освещение, тени и система анимации волос. Для освещения и затенения использовались такие инструменты, как Adaptive Probe Volume, SSGI, ambient occlusion, трассировка лучей. Из-за детальной геометрии и большого количества отражающих свет элементов разработчики не применяли карты освещения и SSR.

Движение волос моделировалось в реальном времени: причёска анимировалась так, чтобы её структура сохранялась, но пряди были как можно более динамичными.

Цифровую модель женщины в Enemies создали с помощью 3D- и 4D-сканирования для захвата текстур и движений. В дальнейшем Unity планирует использовать для этого систему симуляции мышц и выражений лица, созданную студией Ziva.

Unity купила студию Ziva Dynamics, создавшую системы симуляции мышц и выражений лица 
Технологии компании планируют использовать совместно с инструментами Weta для работы с 3D-графикой в реальном времени.

Демоверсия работала с самыми высокими настройками графики, 4K-разрешение обеспечивалось с помощью DLSS. Unity сделала это же демо со сниженными настройками, чтобы его можно было запустить на менее мощных ПК, а также на консолях.

Инструменты, использованные в работе над Enemies, должны выпустить во втором квартале 2022 года.