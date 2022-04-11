Грузия получила анкету на членство в Евросоюз

Еврокомиссар по вопросам расширения и политики добрососедства Оливер Вархеи передал министру иностранных дел Грузии Илье Дарчиашвили анкету самооценки статуса кандидата в ЕС, на основании которой Еврокомиссия подготовит собственный оценочный отчет (Opinion) о предоставлении стране статуса кандидата, передает Day.Az со ссылкой на "Новости-Грузии".

Церемония передачи анкеты состоялась в Люксембурге.

На заполнение опросника у Грузии 1 месяц. Окончательное решение в связи с присвоением Грузии статуса кандидата будет принято в июне 2022 года на заседании Европейского совета.

Анкета для членства в ЕС сегодня же была передана и Молдове.

Опросник содержит Копенгагенские критерии, сформулированные в 1993 году, которым должна соответствовать каждая страна, вступающая в ЕС. Это касается политической - демократия и верховенство права, и экономической сфере - рыночная экономика. Также критерии учитывают соответствие правовым актам Европейского Союза или возможности и сроки для их имплементации страной-кандидатом.

"Грузия переходит на качественно новый, более амбициозный и важный для страны этап в процессе интеграции с Евросоюзом. Это логический и предусмотренный процедурами Евросоюза шаг, который подразумевает оценку готовности страны по разным направлениям, в том числе в направлении политической, экономической и законодательной совместимости", - сказано в сообщении МИД.

В полученном Грузией опроснике 369 вопросов, что намного меньше по сравнению с теми, что ранее получали другие партнеры. До этого желающие вступить в ЕС ответили на 2000 - 5000 вопросов.