В Германии предупредили о возможных сбоях электроснабжения

Германия может столкнуться с веерными сбоями электроснабжения в работе коммунальных энергетических предприятий из-за нехватки газа. Об этом предупредил вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата ФРГ Роберт Хабек, передает Bloomberg.

Он заявил, что стране нужно быть готовой к еще большему сокращению поставок газа из РФ, так как, по его мнению, это входит в стратегию России "по подрыву европейского единства", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Это не какие-то эксцентричные действия, а экономическая война. Очень рациональная и очевидная. После сокращения поставок на 60% логично следует и продолжение", - заявил политик.

По его словам, из-за возможных сбоев электроснабжения существует угроза стабильной работе немецких энергетических предприятий.

"Если одна компания потерпит крах, или работа других нарушится, это станет причиной эффекта домино, который быстро приведет к глубокой рецессии", - добавил вице-канцлер.