Вспышка неизвестной болезни в Танзании

В Танзании изучают вспышку неизвестной болезни, от которой погибли три человека. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на "Би-би-си".

Всего в регионе Линди, расположенном на юге страны, было зарегистрировано 13 случаев. Симптомы заболевания схожи на лихорадку Эбола: лихорадка, сильные головные боли, усталость и кровотечения, в том числе из носа.

Министерство здравоохранения страны уточнило, что предварительные результаты лабораторных анализов исключили наличие вируса Эбола. Власти отслеживают контакты зараженных, в настоящее время пять человек находятся в изоляции.

Главный врач страны Айфело Сичалве призвал граждан Танзании сохранять спокойствие, пока продолжается расследование. Он также призвал всех, у кого проявляются подобные симптомы, немедленно обратиться за медицинской помощью.

В Шотландии 51-летней местной жительнице Катрионе Паттерсон ампутировали почти все пальцы на руках из-за болезни. Инцидент произошел в городе Эдинбург. В марте 2022 года самочувствие женщины ухудшилось после того, как она переболела коронавирусом - после выздоровления у нее сохранялись симптомы заболевания. При этом тест был отрицательный.

Спустя некоторое время у Паттерсон начали отказывать органы, а руки почернели и потеряли чувствительность.