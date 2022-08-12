Инфляция во Франции рекордно увеличилась

Потребительские цены во Франции по итогам июля подорожали на 6,8% в годовом выражении, что стало рекордным с 1985 года показателем. Об этом сообщается на сайте Национального статистического управления Insee, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По сравнению с июнем потребительские цены во Франции в июле выросли на 0,3% (в июне на 0,7%), указали в Insee.

По данным управления, услуги в стране подорожали на 3,9% в июле, в то время как месяцем ранее подорожание было на уровне 3,3%. Продукты выросли в цене на 6,8%, а в июне на 5,8%. А вот рост цен на электроэнергию замедлился до 28,5% против 33,1% в июне.

В конце июля пресс-служба Евростата опубликовала на своем сайте информацию о том, что годовая инфляция в 19 странах еврозоны ускорилась в июле до 8,9%. Показатель в очередной раз обновил максимум за всю историю наблюдений.