В Шотландии жгут счета за электричество, протестуя против роста цен
Depozit faizini öncədən al!

Рядовые британцы чрезвычайно возмущены после обращения своего пока еще премьера. Борис Джонсон призвал их потерпеть во имя Украины, ему тут же напомнили, что благотворительностью нужно сначала заниматься дома, а потом уже везти ее на экспорт. Александр Якеменко: о том, как британский сплин переходит в ярость, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Крупнейший город Шотландии, Глазго, гудит, как разворошенный улей. Тысячи человек перекрыли центральные улицы и на каждом перекрестке пытаются докричаться до властей. Звучат слоганы: "Замораживайте цены, а не людей!". Не услышать шум ТАКОЙ громкости местным властям вряд ли просто. Лозунги понятны абсолютно любому.

"Чего мы хотим? Заморозки цен! Когда мы этого хотим? Прямо сейчас!" - требует толпа. 

Но чиновники упрямо повышают тарифы. Предыдущий перерасчет был всего два месяца назад. Счета, которые пришли в начале августа, многие британцы просто отказались оплачивать. А теперь из коммунальных квитанций сложили костры прямо у стен местной энергокомпании. А теперь - новое повышение. Британский энергорегулятор официально предупредил: уже с первого октября - сразу на 80%. В среднем британская семья будет платить по 330 фунтов в месяц. Газеты в Великобритании вышли с паническими заголовками. The Guardian: "При таких тарифах жизни у англичан уже больше не будет". Financial Times: "Страна погружается в энергетическую бедность". The Times: "Худшее еще впереди". Так что народ начал готовиться.
 
"Надо думать, что делать. Не просто отказываться играть в "Плейстейшен" или другие игрушки, а еще и избавиться от чего-то. У тебя теперь есть карманные деньги после того, как ты что-то продал", - говорит жительница Великобритании Эми Дэмпси. 

"Ты продал свои вещи? Какие?" - спрашивает журналист ребенка.

"Пи-эс три и Пи-эс четыре", - говорит мальчик. 

И дело не только в тарифах: только по официальным данным инфляция к концу года превысит 10%. Дорожает все: бензин, продукты, проезд на общественном транспорте. Возник даже особый термин - транспортная бедность. Это когда десятую часть доходов британец тратит на проезд от дома и до работы. Таких в стране оказалось две трети населения. Многим из тех, кто ездил в офис из пригородов, стало вообще невыгодно работать.
 
"Я не могу отложить про запас даже минимальную сумму денег без жесткой экономии. А сейчас у меня в приоритете оплата счетов, да и у детей на столе должно быть что-то из еды. Я на работу ничего не беру, все им оставляю", - рассказывает Уэйн, отец троих детей. 

А впереди еще холодная зима, так что британцев призывают учиться греть квартиры с помощью автоаккумуляторов и запасаться теплыми одеялами. Жители Лондона в ажиотаже кинулись скупать одеяла с подогревом.