Гутерриш выразил соболезнования в связи со смертью Елизаветы II
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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что глубоко опечален смертью королевы Великобритании Елизаветы II, она была хорошим другом Объединенных Наций.

Об этом говорится в заявлении Гутерриша, распространенном в четверг его офисом, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Я глубоко опечален смертью Ее Величества королевы Елизаветы II, королевы Соединенного королевства Великобритании и Северной Ирландии. Я выражаю свои искренние соболезнования ее скорбящей семье, правительству и народу Соединенного королевства Великобритании и Северной Ирландии, а также Содружеству наций", - сказал он.

"Королева Елизавета была хорошим другом ООН и посещала штаб-квартиру в Нью-Йорке дважды. Она была глубоко привержена благотворительной работе и защите окружающей среды", - добавил Гутерриш.

Генеральный секретарь ООН также указал, что Елизавета II "вызывала восхищение своим милосердием, достоинством и преданностью делу во всем мире". "Она придавала уверенность на протяжении десятилетий бурных перемен, в том числе во время деколонизации Африки и Азии и развития Содружества", - подчеркнул генсек.

"Я бы хотел воздать должное королеве Елизавете II за ее непоколебимую преданность служению своему народу на протяжении всей жизни. Мир долго будет помнить ее преданность делу и лидерство", - добавил Гутерриш.

Елизавета II умерла в четверг в возрасте 96 лет в замке Балморал в Шотландии