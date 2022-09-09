https://news.day.az/world/1493963.html Эрдоган выразил соболезнования в связи с кончиной Елизаветы II
Эрдоган выразил соболезнования в связи с кончиной Елизаветы II
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил соболезнования в связи со смертью королевы Великобритании Елизаветы II.
Об этом Эрдоган написал на своей странице в Twitter, сообщает Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ.
"Сегодня я с огорчением узнал о кончине королевы Елизаветы II. Мои глубочайшие соболезнования королевской семье, дружественному и союзному народу и правительству Великобритании", - написал президент Турции.
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