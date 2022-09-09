Эрдоган выразил соболезнования в связи с кончиной Елизаветы II

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил соболезнования в связи со смертью королевы Великобритании Елизаветы II.

Об этом Эрдоган написал на своей странице в Twitter, сообщает Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ.

"Сегодня я с огорчением узнал о кончине королевы Елизаветы II. Мои глубочайшие соболезнования королевской семье, дружественному и союзному народу и правительству Великобритании", - написал президент Турции.