Армения скатывается в демографическую яму

Армянские СМИ бьют тревогу из-за углубляющегося демографического кризиса в Армении. В преддверии переписи населения в республике, которая пройдёт 13-22 октября, сообщается о значительном сокращении численности граждан.

Так, по последней переписи населения 2011 года в Армении проживало 3 миллиона 18 тысяч 900 человек. Однако все течет, все меняется, и вот уже на начало прошлого года в стране осталось 2 миллиона 964 тысячи 600 человек. То есть, ушли в минус. Почему? Чтобы ответить на этот вопрос, быть статистиком-аналитиком не обязательно. Потому что от хорошей жизни не убывает, от нее только прибывает. Это понятно всем. Вместе с тем, в ходу и другие факторы: спад рождаемости, рост смертности, сокращение числа браков и увеличение разводов. Так, за семь месяцев 2021 года расстались 2440 пар, а в 2022 году этот показатель составил 2577 (+137), и это еще не вечер.

Отмечается, что только за 7 месяцев нынешнего года в Армении скончались 16 548 человек, что хотя меньше прошлогоднего показателя, но все же напрягает. Есть разбивка и по причинам: ковид, инфаркты, другие заболевания, травмы. Между тем, самым сильным ударом по демографии Армении стала 44-дневная война.

Сколько погибло в цифрах и пропали без вести - точно не знает никто. По официальным данным, число погибших составляет 3822, оппозиция утверждает - 5 с лишним тысяч. Но все равно цифры непоправимые.

Несколько лет назад ООН опубликовала доклад, согласно которому через 78 лет численность населения Армении может составить чуть больше двух миллионов человек. По тому же прогнозу к 2050 году активно будет расти население Азербайджана и Турции: азербайджанцев станет больше на один миллион, а турок - на 15 миллионов.

Главный уполномоченный по делам диаспоры Заре Синанян, заменивший собой упраздненное министерство, заявил, что в Армении необходимо создать такую действительность, "чтобы в не слишком отдаленном будущем думать о репатриации не только армян". Речь о христианских арабах, ассирийцах, тех нациях, которые не представляют угрозы с точки зрения национальной безопасности и могут легко интегрироваться в Армении.

Примечательно, что на постоянное жительство в Армению перебираются единицы армян. Почему? Не потому ли в очередном провале "большой репатриации" Синанян ищет других виновных. "Очень удобно, когда есть люди и обстоятельства, на которые можно свалить вину за то, чего не сделал сам", - полагают многие наблюдатели в Армении.

Без мира в регионе невозможно социально-экономическое развитие Армении. Странно, что в Ереване до сих пор не осознают эту простую истину. Ведь сразу после окончания Второй карабахской войны Армения имела шанс на установление, по крайней мере, добрососедских отношений с Азербайджаном и Турцией. Но армянское правительство только попусту теряет время, давая ложные надежды своему народу и идя на поводу у оппозиции. Запуск одного только Зангезурского коридора может существенно улучшить социально-экономическое благосостояние Армении, что в значительной степени отразилось бы на демографии страны. Однако в Армении предпочитают мыслить иначе.

Что ж, как говорится, спасение утопающих - дело рук самих утопающих.