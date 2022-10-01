Это не Сирия, а иранский город Захедан

В связи с обострением массовых протестов в Иране в последние дни на улицы вышли недовольные жители городов Захедан и Ахваз провинции Систан и Белуджистан.

В ходе вооруженных столкновений с правительственными силами погибли по меньшей мере 58 этнических белуджей, более 270 получили ранения, передает Day.Az со ссылкой на Telegram-канал Azad İran.

Кадры, опубликованные правительственными СМИ, являются своего рода признанием того, что ситуация в разрушенных городах Ирана даже хуже, чем в Сирии.