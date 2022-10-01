https://news.day.az/world/1499895.html Это не Сирия, а иранский город Захедан - ВИДЕО
Это не Сирия, а иранский город Захедан - ВИДЕО
В связи с обострением массовых протестов в Иране в последние дни на улицы вышли недовольные жители городов Захедан и Ахваз провинции Систан и Белуджистан.
В ходе вооруженных столкновений с правительственными силами погибли по меньшей мере 58 этнических белуджей, более 270 получили ранения, передает Day.Az со ссылкой на Telegram-канал Azad İran.
Кадры, опубликованные правительственными СМИ, являются своего рода признанием того, что ситуация в разрушенных городах Ирана даже хуже, чем в Сирии.
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