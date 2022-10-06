Почти все медсестры Великобритании собираются начать забастовку

Сотни тысяч медсестер по всей Великобритании проголосуют за забастовку, которая рискует нарушить работу Национальной службы здравоохранения (NHS) этой зимой.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом пишет The Guardian.

Впервые за свою 106-летнюю историю Королевский колледж медсестер (RCN) голосует за забастовку 300 000 своих членов и рекомендует им проголосовать также.

Голосование проводится в знак протеста против принятого в июле решения правительства повысить заработную плату большинству сотрудников NHS на 5%. Но медсестры должны получить надбавку на 5% выше инфляции, которая в настоящее время составляет 10,1%, утверждает RCN.

"Это уникальная возможность для поколения повысить вашу заработную плату и бороться с нехваткой персонала, которая подвергает пациентов риску", - сказал Пэт Каллен, генеральный секретарь и исполнительный директор профсоюза. Он считает, что правительства неоднократно пренебрегали медсестрами и ценностью ухода за больными.