США и Норвегия провели испытания в рамках разработки гиперзвукового оружия

В Пентагоне рассказали о проведении США и Норвегией испытаний летательного аппарата с твердотопливным прямоточным воздушно-реактивным двигателем в рамках общего проекта двух государств по разработке гиперзвукового и высокоскоростного оружия повышенной дальности, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС. В военном ведомстве уточнили, что испытания были проведены 17-18 августа на полигоне, находящимся на норвежском острове Аннейа.

"Оба пуска были признаны успешными, были продемонстрированы высокие сверхзвуковые скорости, прежде чем прямоточный воздушно-реактивный двигатель прекратил работу после израсходования топлива, и аппараты упали на воду", - заявили в Минобороны США.