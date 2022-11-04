В Армении резко снизилась рождаемость

"В Армении сократилось число рождений первого и второго ребенка в семье, однако выросла рождаемость третьего и четвертого ребенка".

Как сообщает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом в ходе обсуждения бюджета в парламенте Армении сказал заместитель министра по вопросам труда и социального обеспечения Давид Хачатрян.

Он отметил, что в первом полугодии 2021 года по сравнению с тем же периодом 2020 года рост рождаемости составил 8-9%, однако годовой показатель оказался удручающим - всего 0,4%. То есть после 44-дневной войны рождаемость в Армении резко снизилась.

В свою очередь, министр по вопросам труда и социального обеспечения Армении Нарек Мкртчян, говоря о снижении рождаемости, отметил, что мировой опыт показывает, что сразу по окончании боевых действий, как правило, фиксируется рост рождаемости, за которым неизбежно следует определенный спад, но после войны в Армении наблюдается прямо противоположное явление.

В связи с этим министр подчеркнул важность реализации ряда программ по стимулированию рождаемости: доступное жилье, единовременное пособие при рождении ребенка, ежемесячные выплаты на содержание детей. "После разработки стратегии у нас будет конкретная программа и политика", - сказал он.

В Армении, согласно прогнозам, в 2023 году родятся порядка 36 тысяч детей против 37 тысяч в 2022 году.