Около 150 человек пострадали из-за фейерверков и стрельбы в Багдаде

Как минимум 150 человек пострадали в столице Ирака Багдаде в результате запуска фейерверков и беспорядочной стрельбы во время празднования Нового года. Как передает Day.Az, об этом заявил порталу INA представитель Министерства здравоохранения Ирака Сейф аль-Бадр.

"По первоначальным данным, число пострадавших в Багдаде из-за фейерверков и беспорядочной стрельбы достигло 150, среди них не менее 20 получили травмы глаз", - уточнил он.

По предварительным данным, погибших нет.