https://news.day.az/world/1524945.html Около 150 человек пострадали из-за фейерверков и стрельбы в Багдаде
Около 150 человек пострадали из-за фейерверков и стрельбы в Багдаде
Как минимум 150 человек пострадали в столице Ирака Багдаде в результате запуска фейерверков и беспорядочной стрельбы во время празднования Нового года. Как передает Day.Az, об этом заявил порталу INA представитель Министерства здравоохранения Ирака Сейф аль-Бадр.
"По первоначальным данным, число пострадавших в Багдаде из-за фейерверков и беспорядочной стрельбы достигло 150, среди них не менее 20 получили травмы глаз", - уточнил он.
По предварительным данным, погибших нет.
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