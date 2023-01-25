Армянская армия теряет десятки солдат в небоевых условиях

С момента окончания Второй карабахской войны прошло более двух лет, однако армянская армия продолжает стремительно сокращаться, теряя свой личный состав в небоевых условиях. Основные проблемы и причины гибели солдат ВС Армении остаются прежними - ДТП, самоубийства, дедовщина невыносимые условия службы, а также насилие со стороны командиров.

25 января Ванадзорский офис Хельсинкской гражданской ассамблеи опубликовал статистику потерь армянской армии в небоевых условиях, согласно которой в 2022 году в ВС Армении было зафиксировано как минимум 50 смертей военнослужащих.

По официальной версии, среди причин смерти:

- проблемы со здоровьем (17 случаев);

- ДТП (17);

- самоубийство (6);

- убийство (6 случаев, 2 из них - умышленное, 1 - следствие нарушения правил обращения с оружием, 1 - при неустановленных обстоятельствах, 2 - в результате нарушения правил боевой службы);

- несчастный случай - 2 (ожог при пожаре, поражение электрическим током, утопление);

- нарушение правил обращения с оружием, боеприпасами, опасными веществами - 1 случай;

- подрыв мины - 1.

Еще 14 военнослужащих (разные инциденты) погибли в результате нарушения режима прекращения огня.

По официальным данным, с 13 по 15 сентября в результате сентябрьской эскалации погиб 221 армянский военнослужащий, трое до сих пор считаются пропавшими без вести.

Как отмечает правозащитная организация, не считая сентябрьских боев, в прошлом году в армии Армении было зафиксировано 64 случая смерти, 50 из которых - в небоевых условиях, 14 - в результате нарушения режима прекращения огня.

Официальные сообщения распространялись в связи с 30 из 64 случаев (47%), данные еще о 4-х распространили СМИ, в трех случаях (5%) распространенная СМИ информация была подтверждена Минобороны и генпрокуратурой Армении, однако официального сообщения об этих инцидентах так и не поступило. Никакой информации не было касательно 27 случаев (42%).

В 2021 году было зафиксировано 76 смертей военнослужащих, 54 из них - в небоевых условиях, 19 - в результате нарушения режима прекращения огня; число случаев, квалифицированных как самоубийство, составило 9 (в 2022-м - 6), убийств - 11 (в 2022-м - 6).

Неудивительно, что на фоне таких цифр молодежь призывного возраста предпочитает бежать из Армении с целью уклонения от военной службы. Чтобы как-нибудь залатать поредевшие ряды военнослужащих, военное руководство Армении намерено привлекать к воинской службе девушек. Интересно, кого будут привлекать в ряды армянской армии, когда и девушки начнут дезертировать и убегать из Армении?