Мощный торнадо в Техасе: десятки домов остались без крыш
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Сильный торнадо прошелся по американскому штату Техас.

Больше всего от стихии досталось городу Пасадена. Без крыш остались десятки домов, некоторые из них серьезно повреждены.  

Оборваны линии электропередачи, из-за поваленных грузовиков и деревьев дороги стали непроходимыми. А в городе Дир-Парк торнадо серьезно нарушил работу химического и нефтеперерабатывающего заводов. По словам сотрудников предприятия, чудом удалось избежать крупных аварий, которые могли бы иметь более серьезные последствия.  