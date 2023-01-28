Мощный торнадо в Техасе: десятки домов остались без крыш

Сильный торнадо прошелся по американскому штату Техас.

Больше всего от стихии досталось городу Пасадена. Без крыш остались десятки домов, некоторые из них серьезно повреждены.

Оборваны линии электропередачи, из-за поваленных грузовиков и деревьев дороги стали непроходимыми. А в городе Дир-Парк торнадо серьезно нарушил работу химического и нефтеперерабатывающего заводов. По словам сотрудников предприятия, чудом удалось избежать крупных аварий, которые могли бы иметь более серьезные последствия.