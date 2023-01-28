https://news.day.az/world/1532705.html Мощный торнадо в Техасе: десятки домов остались без крыш - ВИДЕО
Мощный торнадо в Техасе: десятки домов остались без крыш - ВИДЕО
Сильный торнадо прошелся по американскому штату Техас.
Больше всего от стихии досталось городу Пасадена. Без крыш остались десятки домов, некоторые из них серьезно повреждены.
Оборваны линии электропередачи, из-за поваленных грузовиков и деревьев дороги стали непроходимыми. А в городе Дир-Парк торнадо серьезно нарушил работу химического и нефтеперерабатывающего заводов. По словам сотрудников предприятия, чудом удалось избежать крупных аварий, которые могли бы иметь более серьезные последствия.
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