Экономика Германии может оказаться в многолетней фазе «слабого роста»

Экономика Германии может оказаться в фазе "слабого роста" на долгие годы из-за экономических просчетов и дефицита рабочих. Об этом пишет Das Erste, ссылаясь на данные немецкого института экономических исследований, института мировой экономики, института экономических исследований имени Лейбница и мюнхенского института экономики, передает Day.Az.

В публикации отметили, что рост экономики Германии в среднесрочной перспективе составит всего 1% в год. Такой показатель будет куда более медленным темпом, чем за последние 30 лет. По словам экономиста Марселя Фратчера, такая ситуация произойдет из-за дефицита рабочих рук и многочисленных просчетов в политике и экономике.

Фратчер добавил, что основной проблемой страны стал неудачный энергопереход, из-за чего Германия оказалась в еще большей зависимости от ископаемого топлива, цены на которое резко выросли. Также проблемой стала серьезная бюрократизация и низкая инвестиционная активность правительства страны.

По данным исследования, за последние 30 лет экономика Германии росла в среднем на 1,4% ежегодно. Однако по новым прогнозам эти темпы сократились до 0,7% с перспективой до 2027 года.