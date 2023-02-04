США ввели новые санкции против Ирана

Власти США добавили в санкционный список членов совета директоров иранской компании-производителя беспилотников Paravar Pars. Об этом сообщило в пятницу Министерство финансов США, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Сегодня Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC, отвечает за правоприменение в области ограничительных мер - прим. ТАСС) включило в реестр восемь руководителей компании Paravar Pars, базирующейся в Иране, в отношении которой США и Европейский союз ранее вводили санкции за производство беспилотных летательных аппаратов серии Shahed для аэрокосмических сил Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части иранских ВС - прим. ТАСС)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что один из руководителей иранской компании уже находился под санкциями США, теперь против него были введены дополнительные рестрикции.

Под санкциями США оказались также два иранских судна.

Включение в санкционный список означает заморозку активов в США и запрет для американских граждан или компаний вести бизнес с его фигурантами.