В Чехии 100 тыс. домохозяйств остались без света

Шквальный ветер и снегопад стали в Чехии причиной многочисленных аварий в системе поставок электричества потребителям, из-за которых без света в республике остались в субботу 100 тыс. домохозяйств. Об этом сообщил информационный портал idnes.cz, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Наиболее сложная ситуация, согласно порталу, наблюдается в восточных и юго-восточных регионах республики - Злинском и Южноморавском краях, а также крае Высочина. В некоторых районах работу ремонтных бригад по ликвидации аварий с поставками электричества значительно усложняют усиливающиеся метели.

В Чехии поваленные порывами шквального ветра деревья и сугробы затрудняют работу транспорта. На некоторых участках железной дороги из-за завалов на путях было остановлено движение поездов. Автомобилистам рекомендовано соблюдать максимальную осторожность на дорогах и прежде всего в горных районах республики.

Между тем метеорологи прогнозируют возможность ухудшения погоды в республике в ближайшие дни. Порывы шквального ветра могут усилиться, а в горных районах, где ожидается выпадение осадков - до полуметра снега, возрастет угроза схода снежных лавин.