В Казахстане локомотив столкнулся с пассажирским поездом

В Актюбинской области Казахстана столкнулись локомотив и пассажирский поезд, следовавшие по маршруту "Бишкек-Самара".

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Zakon.kz.

"Сегодня 5 марта ориентировочно в 10:30 в Актюбинской области, Шалкарский р-н, ж/д станция Бершугир, по предварительным данным из-за бокового столкновения с маневровым локомотивом произошел сход тепловоза, вагона №1 и трех колесных пар вагона №2 пассажирского поезда № 317 сообщением "Бишкек-Самара"", - говорится в сообщении КТЖ.

На место происшествия вылетел вертолет Казавиаспас, направлены спасательные подразделения, следует восстановительный поезд КТЖ.

По имеющейся информации, в поезде было более 200 человек (граждане Кыргызстана, РФ и Казахстана, работники КТЖ). В госпитализации не нуждаются, в настоящее время размещены в других вагонах поезда.

Сформированы оперативные штабы в МЧС и ДЧС региона. Установлением причины происшествия будут заниматься компетентные органы.