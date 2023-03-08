https://news.day.az/world/1544512.html Протестующие закидывают полицейских возле парламента Грузии коктейлями Молотова - ВИДЕО
Протестующие закидывают полицейских возле парламента Грузии коктейлями Молотова - ВИДЕО
Протестующие закидывают полицейских возле парламента Грузии коктейлями Молотова, передает Day.Az со ссылкой на грузинские СМИ.
Отметим, что в Тбилиси проходит массовая акция протеста против принятого парламентом в первом чтении закона об "иноагентах".
У здания парламента Грузии собрались противники законопроекта об "иноагентах", способного ограничить свободу неправительственных организаций в стране. На место стянули силы специального назначения.
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