Протестующие закидывают полицейских возле парламента Грузии коктейлями Молотова, передает Day.Az со ссылкой на грузинские СМИ.

Отметим, что в Тбилиси проходит массовая акция протеста против принятого парламентом в первом чтении закона об "иноагентах".

У здания парламента Грузии собрались противники законопроекта об "иноагентах", способного ограничить свободу неправительственных организаций в стране. На место стянули силы специального назначения.