https://news.day.az/world/1544781.html Протестующие в центре Тбилиси окружили парламент - ВИДЕО
Протестующие в центре Тбилиси окружили парламент - ВИДЕО
Участники акции протеста в центре Тбилиси окружили парламент страны.
Как передает Day.Az со ссылкой на грузинские СМИ, часть протестующих пытается снести ограждение перед входом в здание парламента.
Ранее участники акции потребовали от властей отозвать т.н. законопроект об "иноагентах" и освободить всех задержанных на вчерашней акции.
Отметим, что в Грузии продолжаются акции протеста против принятия парламентом т. н. законопроекта об "иноагентах".
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