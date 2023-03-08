Протестующие в центре Тбилиси окружили парламент

Участники акции протеста в центре Тбилиси окружили парламент страны.

Как передает Day.Az со ссылкой на грузинские СМИ, часть протестующих пытается снести ограждение перед входом в здание парламента.

Ранее участники акции потребовали от властей отозвать т.н. законопроект об "иноагентах" и освободить всех задержанных на вчерашней акции.

Отметим, что в Грузии продолжаются акции протеста против принятия парламентом т. н. законопроекта об "иноагентах".