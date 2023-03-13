Рыбаки и сотрудники МЧС спасли замерзающую в реке собаку в Казахстане

Собака едва не погибла в ледяной воде одной из рек Казахстана. К счастью, на помощь вовремя подоспели люди, рыбачившие неподалеку, пишет "Комсомольская правда".

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, инцидент произошел на реке Ишим в Петропавловске. Заметив в полынье собаку, которая из последних сил барахталась в воде, один из рыбаков сразу вызвал на помощь сотрудников МЧС.

"Сотрудник МЧС, которого коллеги страховали с помощью веревки, достал песеля, обогрел и отвез в ветклинику", - сообщается в Telegram-канале "КП".

Отмечается, что у животного диагностировали переохлаждение из-за долгого пребывания в воде. Сейчас собака находится под наблюдением ветеринаров, а впереди ее ждет долгий курс лечения.