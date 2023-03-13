В Нью-Йорке власти закрыли Signature Bank

В штате Нью-Йорк власти закрыли Signature Bank из-за системных рисков, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Мы также объявляем о схожем исключении системного риска в отношении Signature Bank из Нью-Йорка, штат Нью-Йорк, который был закрыт сегодня властями штата", - указано в совместном заявлении главы ФРС США, Минфина США и председателя Федеральной корпорации страхования вкладов (FDIC).

В этом же заявлении, посвященном банкротству калифорнийского банка Silicon Valley Bank (SVB), отмечается, что, как и в случае калифорнийского банка, все вкладчики получат доступ к своим деньгам в понедельник, 13 марта.