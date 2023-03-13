Заключенные в Англии обучаются маникюру

Заключенные в британских тюрьмах обучаются маникюру и проходят курсы косметологов, чтобы после освобождения они могли устроиться на работу в салоны красоты, пишет Daily Star, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Курсы были организованы для мужчин, сидящих в тюрьмах, чтобы помочь им социализироваться и найти работу после освобождения. На занятиях заключенные учатся, как красить, полировать и украшать ногти яркими цветами и рисунками.

"Некоторым заключенным нравятся яркие и замысловатые узоры. Честно говоря, это немного их оживляет", - говорится в сообщении.

Кроме того, в некоторых тюрьмах Британии для заключенных проходят курсы по строительству, покраске, декорированию, а также по правильному питанию.