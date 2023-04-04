Житель Петербурга попал в ДТП и в ярости сжег Maybach

В Санкт-Петербурге водитель попал в ДТП и в ярости сжег автомобиль Mercedes-Maybach. Как стало известно РЕН ТВ, мужчину доставили в реанимацию с ожогами 15 процентов тела.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, авария произошла вечером 2 апреля на Выборгском шоссе. По словам очевидцев, транспортное средство петербуржца занесло. 38-летний водитель пришел в ярость из-за произошедшего и отправился на заправку за бензином. После он облил жидкостью свой автомобиль и поджег.

Автомобиль сгорел, однако пострадал и сам мстительный поджигатель. Уточняется, что мужчина получил ожоги лица, шеи, грудной клетки, ушей и рук. Также у него выявили алкогольную интоксикацию.

Позже стало известно, что автомобиль формально принадлежит предпринимателю, который купил его на деньги пострадавшего.

"Претензий фактический собственник автомобиля ни к кому не имеет, причиненный материальный ущерб для него является незначительным", - сообщил источник РЕН ТВ.