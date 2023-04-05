Автобус с пассажирами загорелся на ходу на российской трассе

Пассажирский автобус с людьми вспыхнул на ходу на трассе в Новосибирской области. Пожар попал на видео, которое опубликовал министр транспорта региона Анатолий Костылевский в Telegram.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, на кадрах видно полностью объятый пламенем автобус. Рядом стоят люди, которые наблюдают за пожаром.

Как рассказал Костылевский, инцидент произошел днем 4 апреля на 69 километре трассы К-14 "Р-256 - Сузун". Автобус следовал по маршруту "Сузун - Федоровский", когда в моторном отсеке началось возгорание. В этот момент внутри находились 30 человек. Водитель транспортного средства сразу остановился и открыл двери, чтобы пассажиры эвакуировались. После этого мужчина попытался самостоятельно справиться с пожаром, однако двух огнетушителей не хватило для того, чтобы справиться с огнем.

В результате возгорание ликвидировали прибывшие на место пожарные, добавил Костылевский. Пассажиры продолжили путь на резервном автобусе. Информация о пострадавших не поступала.