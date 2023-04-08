В ТЦ «Мега Химки» задымление, людей эвакуируют

В ТЦ Мега Химки в Московской области появилось задымление. Об этом сообщает Telegram-канал "Что там по Москве".

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, сообщается, что из здания эвакуируют посетителей, их число не уточняется. На место прибыли сотрудники МЧС.

Telegram-канал "Осторожно, Москва" сообщает, что по громкой связи транслировали сообщение об эвакуации: "Внимание! По техническим причинам просим немедленно покинуть торговый центр".