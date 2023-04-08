https://news.day.az/world/1553620.html В ТЦ «Мега Химки» задымление, людей эвакуируют - ВИДЕО
В ТЦ «Мега Химки» задымление, людей эвакуируют - ВИДЕО
В ТЦ Мега Химки в Московской области появилось задымление. Об этом сообщает Telegram-канал "Что там по Москве".
Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, сообщается, что из здания эвакуируют посетителей, их число не уточняется. На место прибыли сотрудники МЧС.
Telegram-канал "Осторожно, Москва" сообщает, что по громкой связи транслировали сообщение об эвакуации: "Внимание! По техническим причинам просим немедленно покинуть торговый центр".
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