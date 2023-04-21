https://news.day.az/world/1557546.html В Белгороде прогремел мощный взрыв - ФОТО
В Белгороде прогремел мощный взрыв - ФОТО
В Белгороде вечером в четверг произошел мощный взрыв на перекрестке двух оживленных улиц в центре города.
Как передает Day.Az, об этом сообщают Телеграм-каналы.
На месте взрыва образовалась огромная воронка диаметром 20 метров. Повреждена часть ближайшего многоэтажного дома.
Минобороны РФ сообщило, что при выполнении полета самолета Су-34 Воздушно-космических сил над Белгородом произошел нештатный сход авиационного боеприпаса.
По факту инцидента в Белгороде проводится расследование, жертв нет.
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