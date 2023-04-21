В Белгороде прогремел мощный взрыв

В Белгороде вечером в четверг произошел мощный взрыв на перекрестке двух оживленных улиц в центре города.

Как передает Day.Az, об этом сообщают Телеграм-каналы.

На месте взрыва образовалась огромная воронка диаметром 20 метров. Повреждена часть ближайшего многоэтажного дома.

Минобороны РФ сообщило, что при выполнении полета самолета Су-34 Воздушно-космических сил над Белгородом произошел нештатный сход авиационного боеприпаса.

По факту инцидента в Белгороде проводится расследование, жертв нет.